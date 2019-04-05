Алькасер рискует из-за повреждения пропустить матч «Бавария» — «Боруссия»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр оценил вероятность участия нападающего Пако Алькасера в предстоящем матче 28-го тура немецкой Бундеслиги с «Баварией».



«Сейчас сложно сказать, сыграет ли Пако с «Баварией». Его повреждение могло быть и хуже, но шансы на его участие в матче есть. Завтра всё станет ясно», — приводит слова Фавра пресс-служба «Боруссии» в «Твиттере».



Матч «Бавария» – «Боруссия» состоится завтра, 6 апреля, на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. После 27 туров «Боруссия» занимает первое место в турнирной таблице Бундеслиги и на два очка опережает «Баварию».



Алькасер в нынешнем сезоне чемпионата Германии отметился 16 голами в 21 матче.

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