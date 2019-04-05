Семак — о Кокорине: давайте тогда за каждую драку сажать всех на год

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказал мнение о ситуации с арестованным форвардом Александром Кокориным, который в настоящее время находится в СИЗО.



«Я бы очень хотел, потому что знаю Сашу, очень хотелось бы его возвращения в футбол. Не знаю, насколько сложно ему с точки зрения физических кондиций и перенесённой операции, как быстро он сможет вернуться. Но я в это верю. С моей стороны, от лица Сергея Семака, я желаю ему скорейшего возвращения. И ещё раз повторюсь, что эта ситуация, на мой взгляд, переходит все границы человеческого понимания. Давайте тогда за каждую драку сажать всех на год, тогда будет понятно и ясно всем. Подрался — сел на год.

Для меня остаётся большой загадкой, почему это дело стало показательным. Жду и надеюсь, что клуб будет всячески поддерживать Александра. Надеюсь, когда эта ситуация разрешится, то первым, с кем он будет разговаривать по поводу дальнейшего продолжения карьеры, будет наш клуб. Я бы этого очень хотел», — цитирует Семака пресс-служба петербургского клуба.