Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Зенит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Бербатов: если «МЮ» продолжит ошибаться, «Барселона» их накажет

Бербатов: если «МЮ» продолжит ошибаться, «Барселона» их накажет
Футбол / Лига чемпионов

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов поделился мыслями о спаде команды в преддверии первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной».

«Я обеспокоен спадом «Юнайтед». Если они продолжат ошибаться, как в последнее время, то, давайте скажем прямо, «Барселона» их накажет. Команда сама создаёт себе проблемы и теперь рискует не попасть в Лигу чемпионов по итогам сезона.

«Юнайтед» выдали отличную серию без поражений после прихода Сульшера, и это их первый неудачный отрезок. Когда всё время побеждаешь, всё кажется естественным, но очень важно знать, как реагировать на проигрыш. Уверен, Уле знает, что делать, и сможет подготовить и настроить команду на матч с «Барселоной», — цитирует Бербатова Goal.com со ссылкой на Betfair.

Матч «Манчестер Юнайтед» – «Барселона» состоится в Манчестере 10 апреля. Ответная встреча пройдёт в Барселоне 16 апреля.

Инс: медовый месяц Сульшера и «Манчестер Юнайтед» закончился
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент