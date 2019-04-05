Бербатов: если «МЮ» продолжит ошибаться, «Барселона» их накажет

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов поделился мыслями о спаде команды в преддверии первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной».



«Я обеспокоен спадом «Юнайтед». Если они продолжат ошибаться, как в последнее время, то, давайте скажем прямо, «Барселона» их накажет. Команда сама создаёт себе проблемы и теперь рискует не попасть в Лигу чемпионов по итогам сезона.



«Юнайтед» выдали отличную серию без поражений после прихода Сульшера, и это их первый неудачный отрезок. Когда всё время побеждаешь, всё кажется естественным, но очень важно знать, как реагировать на проигрыш. Уверен, Уле знает, что делать, и сможет подготовить и настроить команду на матч с «Барселоной», — цитирует Бербатова Goal.com со ссылкой на Betfair.



Матч «Манчестер Юнайтед» – «Барселона» состоится в Манчестере 10 апреля. Ответная встреча пройдёт в Барселоне 16 апреля.

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