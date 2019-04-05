Болельщики ЦСКА признали Чалова лучшим игроком в марте

Болельщики московского ЦСКА признали нападающего Фёдора Чалова лучшим игроком месяца. Он принял участие в четырёх встречах «армейцев» на этом отрезке и забил два гола — «Рубину» и «Уфе».



По итогам голосования среди поклонников красно-синих, которое проходило на официальном сайте столичного клуба, Фёдор набрал 45% голосов. Вторым стал защитник Марио Фернандес, на третьей строчке — вратарь Игорь Акинфеев.

Всего в нынешнем сезоне Чалов провёл за красно-синих в Российской Премьер-Лиге 21 матч, в которых отметился 11 голами и 6 результативными передачами. ЦСКА после 21 тура занимает в Премьер-Лиге четвёртое место.

Календарь матчей Российской Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате».