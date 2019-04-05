Жиго: если бы не увлёкся футболом, то стал бы сапёром-пожарным

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго рассказал, кем бы он мог стать, если бы не начал профессионально заниматься футболом.

«Во Франции есть такая специальность — сапёр-пожарный. Если ты ей овладеваешь, то тебе нет цены не только, к примеру, на пожаре или же при стихийных бедствиях, будь то землетрясение или наводнение, но и в ситуации, когда женщина, находясь дома, с минуты на минуту может родить, а скорая помощь задерживается в пути. И тогда по вызову к вам мчится Sapeurs-pompiers (сапёр-пожарный), который успевает принять роды! Вот таким универсальным спасателем мог бы стать я, если бы не увлёкся футболом — всерьёз и надолго», — цитирует французского футболиста официальный сайт столичной команды.