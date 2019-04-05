Жиго рассказал, в чём отличия между французами и русскими

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго поведал, в чём заключаются главные отличия между французами и русскими.



«Дайте подумать… Дело в том, что моё общение с русскими в основном ограничивается командой и клубом. И на этой территории у меня всё прекрасно! Естественно, я гуляю иногда по улицам, захожу в магазины, в рестораны… И мне кажется, что русские люди попроще французов. И ещё они менее завистливые. Во Франции, если у тебя есть дорогой дом и крутая машина, даже знакомые начинают смотреть на тебя как-то косо, недоброжелательно. В России пока этого не замечал. У вас, по-моему, в первую очередь обращают внимание на человеческие качества», — цитирует французского футболиста официальный сайт столичной команды.

Жиго: если бы не увлёкся футболом, то стал бы сапёром-пожарным