Безбородов заменил Левникова и будет работать на матче «Оренбург» — «Ахмат»

Российский футбольный союз сообщил, что произошло изменение в составе арбитров матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» — «Ахмат». В связи с травмой Кирилла Левникова судьёй встречи назначен Владислав Безбородов.

Полный состав из бригады арбитров и инспектора теперь выглядит так:



8 апреля (понедельник)



«Оренбург» — «Ахмат»: судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Антон Аверьянов (Москва), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья — Владимир Сельдяков (Балашиха); инспектор — Андрей Бутенко (Москва).

После 21 тура «Оренбург» занимает в таблице РПЛ восьмое место, «Ахмат» — на 10-й позиции.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате».