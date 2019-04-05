Давид Луис отказался от контракта с катарским клубом на £ 34 млн

Защитник «Челси» Давид Луис не принял предложение из Катара и решил продолжить переговоры со своим клубом о новом контракте. Как сообщает Evening Standard, 32-летний игрок, который сейчас зарабатывает £ 130 тыс. в неделю, оказался от выгодного соглашения с одним из клубов Катара, предлагавшим футболисту оклад в £ 220 тыс. в неделю.

Издание отмечает, что в общей сложности бразильский игрок мог бы заработать £ 34 млн (около € 40 млн), однако Давид Луис отверг этот вариант. Также к защитнику проявляет интерес «Палмейрас», но сам игрок ещё надеется остаться в стане лондонского клуба.

Давид вернулся в «Челси» из «ПСЖ» в конце лета 2016 года. Ранее защитник выступал за лондонский клуб с 2011 по 2014 год. Действующий контракт Луиса с «Челси» рассчитан до 30 июня 2019 года.