Все билеты на матч «Спартак» — ЦСКА проданы

«Спартак» объявил, что все билеты на домашний матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА проданы.

«Убедительно просим вас не покупать билеты с рук и на сайтах объявлений! Данные билеты считаются недействительными, доступ по ним будет заблокирован», — говорится в официальном «твиттере» красно-белых.

Встреча между «Спартаком» и ЦСКА состоится завтра, 6 апреля, на стадионе «Открытие Арена». Начало игры запланировано на 19:00 по московскому времени.

Обслуживать столичное дерби будет Виталий Мешков (Дмитров). Его ассистентами на линии были назначены Дмитрий Мосякин (Москва), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный судья — Алексей Сухой (Люберцы). Инспектором на игре выступит Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).