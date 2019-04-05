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Все билеты на матч «Спартак» — ЦСКА проданы

Все билеты на матч «Спартак» — ЦСКА проданы
Футбол / РПЛ

«Спартак» объявил, что все билеты на домашний матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА проданы.

«Убедительно просим вас не покупать билеты с рук и на сайтах объявлений! Данные билеты считаются недействительными, доступ по ним будет заблокирован», — говорится в официальном «твиттере» красно-белых.

Встреча между «Спартаком» и ЦСКА состоится завтра, 6 апреля, на стадионе «Открытие Арена». Начало игры запланировано на 19:00 по московскому времени.

Обслуживать столичное дерби будет Виталий Мешков (Дмитров). Его ассистентами на линии были назначены Дмитрий Мосякин (Москва), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный судья — Алексей Сухой (Люберцы). Инспектором на игре выступит Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).

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