Агент Лукаку: ему нравится Италия, он много следил за Серией А

Федерико Пасторелло, агент нападающего «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку, рассказал, что его клиенту интересно было бы попробовать свои силы в Италии.

«В настоящее время он очень сосредоточен на завершении сезона. Конкуренция за третье и четвёртое места в Англии очень жёсткая, поэтому посмотрим, что произойдёт в будущем в конце сезона. Это его второй сезон здесь, и у него ещё есть три года до завершения срока контракта. Посмотрим. Он тот, кто любит узнавать другую культуру, другой футбол.

Ему нравится Италия. Когда он был ребёнком, он много следил за итальянской лигой. Сегодня все согласны с тем, что Премьер-лига является лучшей, но много лет назад Италия была лучшей, и она была мечтой для молодых футболистов», — цитирует Пасторелло Sky Sports.