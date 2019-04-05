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«Краснодар» предложил € 9 млн за полузащитника «Морейренсе»

Фото: Gualter Fatia/Getty Images
«Краснодар» предложил € 9 млн за полузащитника «Морейренсе»
Футбол / РПЛ

Португальский полузащитник «Морейренсе» Франциско Мачадо, известный как Шикинью, может продолжить карьеру в России.

Как сообщает A Bola, в услугах 23-летнего футболиста заинтересован «Краснодар». «Быки» уже сделали португальскому клубу предложение о приобретении игрока в размере € 9 млн.

При этом 50% прав на Шикинью принадлежат «Бенфике», из которой он перешёл в «Морейренсе» прошлым летом. Лиссабонский клуб должен отреагировать на предложение «Краснодара» сегодня, 5 апреля. Отмечается, что финальное решение о своём будущем будет принимать сам футболист.

В нынешнем сезоне Шикинью принял участие в 27 матчах португальской Примейры (25 из них — в основе), в которых записал на свой счёт 7 голов и получил 1 жёлтую карточку.

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