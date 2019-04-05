Месси признан лучшим игроком марта в чемпионате Испании

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил приз лучшего игрока марта в чемпионате Испании, сообщает официальный «твиттер» турнира. В прошлом месяце аргентинский футболист забил семь голов и отдал одну голевую передачу в пяти матчах за каталонцев.



В нынешнем сезоне 31-летний футболист принял участие в 39 встречах «Барселоны», забил 42 мяча и отдал 21 результативную передачу.



Месси отметился голом со штрафного в матче 30-го тура Примеры с «Вильярреалом» (4:4). Этот мяч стал для аргентинца 414-м в чемпионате Испании, где он выступает на протяжении всей карьеры. Таким образом, Месси сравнялся с форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду по количеству голов в топ-5 европейских лигах. По этому показателю нападающие делят первое место.

Месси сравнялся с Роналду по голам в топ-5 лигах Европы, оба забили по 414 мячей