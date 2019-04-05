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Мане, Робертсон и Бернарду Силва претендуют на звание игрока месяца в АПЛ

Мане, Робертсон и Бернарду Силва претендуют на звание игрока месяца в АПЛ
Футбол / Англия

Стали известны имена шести футболистов, претендующих на звание лучшего игрока марта в английской Премьер-лиге.

Как сообщает пресс-служба лиги, в числе номинантов оказались Шеймус Коулман («Эвертон»), Садио Мане, Эндрю Робертсон (оба – «Ливерпуль»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Джейми Варди («Лестер Сити») и Джеймс Уорд-Праус («Саутгемптон»). Голосование продлится до 8 апреля, а 12 апреля будет назван победитель.

В прошедшем месяце Коулман и Робертсон записали на свой счёт по 1 результативному пасу, Мане отметился 3 голами, Силва отдал 1 передачу и забил 1 мяч, Варди отличился 4 раза и 1 раз ассистировал партнёру, а Уорд-Праус забил 2 гола и сделал 1 передачу.

С турнирной таблицей английской Премьер-лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».

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