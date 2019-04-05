Р. Мартинес: хочу верить, что общество будет поддерживать геев-футболистов

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес высказал мнение по поводу футболистов с нетрадиционной сексуальной ориентацией.



«Раздевалка в футбольной команде – это семья. Там к тебе относятся с пониманием и тебя любят. Я не думаю, что наличие футболиста-гея в раздевалке является поводом для беспокойства. Беспокоиться можно за то, сможет ли такой игрок найти себе работу. Потому что в таком случае он будет представлять таких, как он, в глазах всего общества.



Для меня вообще нет разницы, является футболист геем или нет. Я бы хотел верить, что футбольное сообщество вышло уже на такой уровень, когда футболистам позволят быть свободными, честными и будут их поддерживать», – цитирует Мартинеса Eurosport.