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Болельщики «Зенита» признали Азмуна лучшим игроком в марте

Болельщики «Зенита» признали Азмуна лучшим игроком в марте
Футбол / РПЛ

Болельщики «Зенита» по итогам голосования признали по итогам марта лучшим футболистом в составе петербургской команды нападающего Сердара Азмуна.

Иранский футболист провёл за первый месяц весны шесть матчей и забил пять мячей: по одному в ворота «Урала», «Вильярреала» и «Уфы», два — «Оренбургу».

Награда стала для Азмуна первой за его карьеру в «Зените». Второе место по итогам марта занял Вильмар Барриос, третье — Юрий Жирков, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.

Напомним, что лучшим футболистом августа в составе «Зенита» был признан Артём Дзюба, сентября — Себастьян Дриусси, октября — Леандро Паредес, ноября — Далер Кузяев.

После 21 тура подопечные Сергея Семака лидируют в таблице Премьер-Лиги.

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