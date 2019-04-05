Болельщики «Зенита» признали Азмуна лучшим игроком в марте

Болельщики «Зенита» по итогам голосования признали по итогам марта лучшим футболистом в составе петербургской команды нападающего Сердара Азмуна.

Иранский футболист провёл за первый месяц весны шесть матчей и забил пять мячей: по одному в ворота «Урала», «Вильярреала» и «Уфы», два — «Оренбургу».



Награда стала для Азмуна первой за его карьеру в «Зените». Второе место по итогам марта занял Вильмар Барриос, третье — Юрий Жирков, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.

Напомним, что лучшим футболистом августа в составе «Зенита» был признан Артём Дзюба, сентября — Себастьян Дриусси, октября — Леандро Паредес, ноября — Далер Кузяев.

После 21 тура подопечные Сергея Семака лидируют в таблице Премьер-Лиги.