Матерацци готов рассмотреть предложение российского клуба

Бывший футболист сборной Италии Марко Матерацци поделился мыслями о России, а также заявил, что рассмотрел бы предложение от клуба Российской Премьер-Лиги.



«Мне нравится Россия. Впечатляет то, как русские всегда, на протяжении всей истории, стараются постоянно двигаться вперёд, расти, меняться в лучшую сторону. У вас есть хорошие, сильные команды в Москве, в Санкт-Петербурге. Когда я приезжал игроком в Россию, мне всегда было сложно, потому что здесь достаточно хороший уровень.



Согласился ли бы тренировать российский клуб? Если представится такая возможность, почему нет? Я бы рассмотрел», — цитирует Матерацци Metro.



Матерацци за свою непродолжительную тренерскую карьеру успел поработать лишь в одном клубе – «Ченнай Титанс». Под руководством итальянца команда стала чемпионом Индии в 2015 году. В марте 2017 года Марко покинул свой пост.

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