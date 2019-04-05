Азмун — о допросе у следователя: меня хотели напугать? Не получилось

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун рассказал, что его не сильно беспокоило расследование полицией трансфера иранского футболиста из «Рубина» в «Ростов».

Летом 2016 года форвард самовольно покинул «Рубин» и сыграл в контрольном матче за «Ростов». 22 июля Спортивный арбитражный суд в Лозанне вынес решение о применении временных мер по жалобе «Ростова» Азмуна в отношении решения РФС и РФПЛ об отказе в заявке футболиста за ростовский клуб. Суд разрешил «Ростову» заявить футболиста на сезон.

«Меня это никак не беспокоило. Знаю, что ничего противозаконного не совершал. Кто-то вообще может объяснить, для чего всё это было придумано? Напугать меня хотели? Это не получилось. Я никого не боюсь. Только Всевышнего и самых близких моих людей», — сказал Азмун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анатолием Романовым.