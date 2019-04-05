Гвардиола и Клопп — в списке номинантов на приз тренеру месяца в АПЛ

Английская Премьер-лига на своём сайте огласила имена специалистов, претендующих на звание лучшего тренера чемпионата в марте.



В списке номинантов на приз оказались Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Юрген Клопп («Ливерпуль»), Ральф Хазенхюттль («Саутгемптон»), Брендан Роджерс («Лестер Сити») и Марку Силва («Эвертон»).



В минувшем месяце «Манчестер Сити» одержал три победы в трёх матчах, обыграв «Борнмут» (1:0), «Уотфорд» (3:1) и «Фулхэм» (2:0). «Ливерпуль» в начале месяца сыграл вничью с «Эвертоном» (0:0), после чего выиграл у «Бёрнли» (4:2), «Фулхэма» (2:1) и «Тоттенхэм Хотспур» (2:1).



«Эвертон» сыграл вничью в дерби, а также успел победить «Челси» (2:0) и «Вест Хэм Юнайтед» (2:0) и проиграть «Ньюкасл Юнайтед» (2:3). «Лестер» потерпел одно поражение и одержал три победы. «Саутгемптон» проиграл «Манчестер Юнайтед» (2:3), но победил «Тоттенхэм» (2:1) и «Брайтон» (1:0).

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