Более 10 тыс. фанатов «Боруссии» Д посетят выездной матч с «Баварией»

Болельщики дортмундской «Боруссии» собираются массово посетить выездной матч 28-го тура чемпионата Германии с «Баварией». Как сообщает Bild, на стадионе «Альянц-Арена», который вмещает 75 тыс. зрителей, ожидается более 10 тыс. фанатов дортмундской команды.



Матч «Бавария» – «Боруссия» состоится завтра, 6 апреля, начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени. После 27 туров «Боруссия» единолично лидирует в турнирной таблице Бундеслиги с 63 очками в активе. Мюнхенская команда располагается на второй позиции, отставая на два балла.

В первом круге в очной встрече этих команд «Боруссия» взяла верх со счётом 3:2. Календарь матчей чемпионата Германии можно посмотреть на «Чемпионате».