Зидан: всегда ценил Азара и много наблюдал за ним

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал слухи о возможном переходе в стан «сливочных» форварда лондонского «Челси» Эдена Азара.



«Я не буду делиться своим мнением насчёт того, что может произойти, потому что сезон ещё не закончился. Могу лишь сказать, что всегда ценил Эдена. Я много наблюдал за ним ещё со времён игры во Франции», — цитирует Зидана Marca.



Ранее сообщалось, что Азар входит в список приоритетных целей «Реала» на летнее трансферное окно. Также появлялась информация, согласно которой бельгиец дал согласие на переход и согласовал со «сливочными» условия контракта.



В нынешнем сезоне 28-летний форвард принял участие в 31 матче английской Премьер-лиги, в которых записал на свой счёт 14 голов и 12 результативных передач.

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