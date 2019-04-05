Фаната «Спартака», нарушившего запрет на посещение матчей, увезли в суд

Болельщика московского «Спартака» Мирослава Голунова, которому в ноябре 2018 года запретили посещать официальные спортивные мероприятия в течение пяти лет, увезли в суд и завели на него уголовное дело, сообщает Sport24.

«Сегодня меня вызвали в полицию на беседу по поводу моего бана на посещение домашних матчей «Спартака» в преддверии завтрашнего дерби. После того как я явился в полицию, на меня начали собирать материал в суд по поводу нарушения бана», — сказал Голунов.

Позже болельщик сообщил, что судебное решение перенесли на понедельник. Ему грозит 15 суток и штраф 70 тыс. рублей.

Напомним, Мирослав в ноябре 2018 года выбежал на поле во время матча группового этапа Лиги Европы «Спартак» — «Рапид» (1:2). Фанат подбежал к капитану москвичей Денису Глушакову и спровоцировал небольшую стычку.

Несмотря на запрет, 17 марта Голунов сумел пробраться на встречу 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Зенит» (1:1).

Завтра, 6 апреля, «Спартак» на своём поле проведёт игру 22-го тура чемпионата России с ЦСКА, начало — в 19:00 мск.