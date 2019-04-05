Азар: у «Тоттенхэма» новый стадион, а у «Челси» много трофеев

Нападающий лондонского «Челси» Эден Азар поделился мнением о «Тоттенхэм Хотспур».

«Думаю, «Тоттенхэм» в течение последних двух или трёх лет является одной из лучших команд в Англии. Если честно, мне это не нравится. Для английской Премьер-лиги хорошо, что у «Тоттенхэма» есть новый стадион и топовые игроки. Но в конечном итоге все знают, что «Челси» завоевал много трофеев, а они — нет. Надеюсь, так будет и дальше», — приводит слова Азара The Guardian.

«Тоттенхэм» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии. В активе команды Маурисио Почеттино 64 очка. «Челси» (63) — на пятом месте.

В нынешнем сезоне Премьер-лиги Эден забил 14 голов и отдал 12 результативных передач в 31 встрече (27 — в стартовом составе).