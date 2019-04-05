«Тоттенхэм» хочет купить Андре Гомеша

«Тоттенхэм Хотспур» проявляет интерес к португальскому полузащитнику «Барселоны» Андре Гомешу. Об этом сообщает The Telegraph.

По данным источника, лондонский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Сумма трансфера может составить € 34,8 млн. Летом «шпоры» могут потерять хавбека Кристиана Эриксена, поэтому клуб задумался об усилении полузащиты.

В данный момент португалец выступает на правах аренды за «Эвертон». Ливерпульский клуб арендовал игрока прошлым летом за € 2,25 млн без права последующего выкупа. В нынешнем сезоне хавбек провёл 24 матча в английском национальном чемпионате, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с «Барселоной» действует до лета 2021 года.