Кадыров: флаг Косово на «Ахмат-Арене» не имеет никакого отношения к политике

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию вокруг флага Косово на домашнем стадионе «Ахмата».

«За ФК «Ахмат» выступает спортсмен из Косово. Если в фан-зоне спорткомплекса «Ахмат-Арена» и оказался флаг Косово, то именно по данной причине. К политике это не имеет никакого отношения. Позиция руководства Чечни к этому вопросу строго соответствует официальной позиции РФ», — написал Кадыров на своей странице в «Твиттере».

Ранее недовольство флагом Косово на «Ахмат-Арене» выразил посол Сербии Славенко Терзич. Впоследствии грозненский клуб убрал все флаги со своего стадиона, которые висели там не первый год.

За «Ахмат» выступает полузащитник Бернард Бериша, представляющий на международном уровне сборную Косово.