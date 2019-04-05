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Влашич: мой любимый гол за ЦСКА? «Спартаку»!

Влашич: мой любимый гол за ЦСКА? «Спартаку»!
Футбол / РПЛ

Хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич рассказал, что его любимым голом за «армейский» клуб является мяч в матче 1-го круга чемпионата России в ворота «Спартака» (1:1).

«Мой любимый гол за ЦСКА? „Спартаку“! В той игре было столько энергии… И поддержка болельщиков. Я приехал в команду в августе, и все сразу стали говорить мне об этом матче. Все только и говорили: „Вот это будет матч!“ Было супер — забить в таком матче», — приводит слова Влашича официальный «инстаграм» ЦСКА.

21-летний Влашич перешёл в ЦСКА прошлым летом на правах аренды из «Эвертона». В нынешнем сезоне он принял участие в 18 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых стал автором пяти забитых мячей, а также отметился двумя результативными передачами.

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