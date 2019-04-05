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Масалитин: центр защиты – проблемная зона как «Спартака», так и ЦСКА

Масалитин: центр защиты – проблемная зона как «Спартака», так и ЦСКА
Футбол / РПЛ

Бывший футболист «Спартака» и ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от матча 22-го тура чемпионата России между красно-белыми и красно-синими.

«На кону стоит борьба, если не за чемпионство, то за попадание в Лигу чемпионов. В начале матча будет осторожная игра, но это до первого гола. Победит тот, кто выйдет на игру более подготовленным и лучше использует моменты. Бесполезно гадать, но «Спартак» смотрится предпочтительнее и острее играет впереди.

Возможно, после ничьей с «Уфой» «армейцы» и были в шоке, но весь негатив от матча уже ушёл. «Спартак» — это хороший раздражитель для всех, ЦСКА настроится на победу.

Центр защиты – это проблемная зона как «Спартака», так и у ЦСКА. Есть у команд такая проблема, которую они до сих пор не могут излечить», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Кариной Фалько.

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