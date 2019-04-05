Мостовой: об изящной и комбинационной игре со стороны «Спартака» речи не идёт

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от домашнего матча красно-белых с ЦСКА в 22-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Небольшое преимущество у «Спартака», конечно, есть. Оно заключается в своём стадионе и болельщиках. Центр защиты «Спартака» всегда был проблемной зоной, но ведь и ЦСКА в последнем матче вёл — 2:0, а умудрился за пять минут пропустить два мяча. Выигравшая команда включится в чемпионскую гонку. «Локомотив» тоже может отнять очки у «Зенита». Это лишний раз говорит о том, что вся борьба ещё впереди.

Ни о какой изящной и комбинационной игре в предстоящем матче со стороны красно-белых речи быть не может. Но «Спартак» выиграл у «Ахмата» и без красивой игры. Главное — счёт на табло, особенно на этой стадии чемпионата. «Уфа», к примеру, в игре против ЦСКА два раза центр поля перешла, но забила два мяча. Кто теперь будет вспоминать, как они играли?» — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится завтра, 6 апреля, в Москве на стадионе «Открытие Арена», начало — в 19:00 мск.