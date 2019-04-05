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Гашкин: Зобнин — не Ледяхов и не Пятницкий, он не повлияет на игру «Спартака»

Гашкин: Зобнин — не Ледяхов и не Пятницкий, он не повлияет на игру «Спартака»
Футбол / РПЛ

Экс-полузащитник «Спартака» и ЦСКА Андрей Гашкин поделился ожиданиями от домашнего матча красно-белых с «армейцами» в 22-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Я играл в обеих командах, но всю жизнь душой за «Спартак», хоть там у меня ничего особо не получилось. Думаю, что результатом матча будет ничья. Ни там, ни там нет поставленной игры. ЦСКА сам виноват, что не выиграл у «Уфы»: Гончаренко рано поверил в победу, а в футбол надо играть до конца. Но завтра проигрыша не случится.

Повлияет ли возвращение Зобнина на игру «Спартака»? Роман — не Ледяхов и не Пятницкий. Вот это были футболисты, а Зобнин вообще никак не повлияет. В «Спартаке» нет такого боевитого игрока, который мог бы контролировать всю игру. Последнее время самое проблемное место — центральная зона. Все проблемы сводятся к тому, что негде искать футболистов. Люди приходят и покупают кого-то непонятного, а надо воспитывать игроков. Но на воспитание нужно потратить 10 лет, а так долго ждать никто не хочет», — сказал Гашкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денизой Хасан.

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится завтра, 6 апреля, в Москве на стадионе «Открытие Арена», начало — в 19:00 мск.

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