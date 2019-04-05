Кононов — о матче с ЦСКА: ничто не омрачит этот футбольный праздник

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов поделился ожиданиями от домашнего матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА.

«Готовимся порадовать зрителей, которые заполнят трибуны до отказа. Игра с ЦСКА очень важна для нас. Надеюсь, болельщики увидят настоящий футбольный праздник. И ничто его не омрачит: команды покажут яркий футбол, а судейская бригада во главе с Виталием Мешковым не даст повода усомниться в своей квалификации», — приводит слова Кононова пресс-служба «Спартака».

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится завтра, 6 апреля, в Москве на стадионе «Открытие Арена», начало — в 19:00 мск.

«Армейцы», набрав 37 очков, занимают четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, красно-белые (36) — пятое.