"Милан" опроверг слухи о переходе Хунтелаара в "Зенит"
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Спортивный директор итальянского «Милана» Ариедо Брайда прокомментировал информацию о переходе в санкт-петербургский «Зенит» голландского нападающего россонери Клааса Яна Хунтелаара.
«Привыкайте к тому, что с появлением у вас в России Лучано Спаллетти слухи про игроков серии А будут расти как снежный ком. И не берите на веру всё то, что будет выходить в прессе. Разговоры о гипотетическом переезде Хунтелаара в Россию — это всего лишь слухи, не больше», — приводит слова Брайды BobSoccer.ru.
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