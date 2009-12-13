"Милан" опроверг слухи о переходе Хунтелаара в "Зенит"

Спортивный директор итальянского «Милана» Ариедо Брайда прокомментировал информацию о переходе в санкт-петербургский «Зенит» голландского нападающего россонери Клааса Яна Хунтелаара.

«Привыкайте к тому, что с появлением у вас в России Лучано Спаллетти слухи про игроков серии А будут расти как снежный ком. И не берите на веру всё то, что будет выходить в прессе. Разговоры о гипотетическом переезде Хунтелаара в Россию — это всего лишь слухи, не больше», — приводит слова Брайды BobSoccer.ru.