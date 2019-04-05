Сарри: не беспокоюсь из-за трансферного запрета, уверен в игроках «Челси»

Главный тренер лондонского «Челси» Маурицио Сарри признался, что не переживает из-за запрета на регистрацию новичков, который на его клуб наложила ФИФА.

«Полностью уверен в своих игроках. У нас есть множество молодых футболистов, которые прогрессируют. Если они смогут прибавить, то в будущем мы станем сильнее. Не беспокоюсь по поводу трансферного рынка. Я уверен в своих игроках», — приводит слова Сарри пресс-служба «Челси».

ФИФА запретила «Челси» регистрировать новых футболистов в течение следующих двух трансферных окон. Таким образом, лондонский клуб сможет усилить состав лишь после окончания сезона-2019/20.

«Челси» занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В активе столичной команды 63 очка.