Азар: нравится, что люди не говорят о шансах «Челси» на попадание в топ-4 АПЛ

Нападающий лондонского «Челси» Эден Азар рассказал о борьбе команды за попадание в топ-4 английской Премьер-лиги.

«Мне нравится, что люди не говорят о шансах «Челси» на попадание в четвёрку. Мы ведём себя тихо. Хотим двигаться от матча к матчу, в следующие две-три недели у нас будет несколько сложных встреч, с «Ливерпулем» и «МЮ» на выезде, однако «Челси» — топ-клуб. Нам нравятся сложные задачи, поэтому постараемся победить в матчах с этими командами», — приводит слова Азара пресс-служба «Челси».

«Челси» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В активе столичной команды 63 очка.

В 33-м туре английского первенства лондонцы на своём поле сыграют с «Вест Хэм Юнайтед». Встреча состоится на «Стэмфорд Бридж» 8 апреля и начнётся в 22:00 мск.