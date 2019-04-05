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«Марсель» потерпел поражение в матче Лиги 1 с «Бордо»

«Марсель» потерпел поражение в матче Лиги 1 с «Бордо»
Футбол / Франция

В матче 31-го тура французской Лиги 1 «Бордо» принимал «Марсель». Встреча состоялась в Бордо на стадионе «Матмут-Атлантик» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Автором первого мяча стал нападающий Франсуа Камано, реализовавший пенальти на 27-й минуте. В середине второго тайма форвард Николя де Превиль увеличил преимущество «Бордо», голевой пас отдал нападающий Джимми Бриан.

«Бордо» прервал серию без побед в чемпионате Франции, которая состояла из шести матчей. В предыдущих турах команда Паулу Соузы потерпела два поражения и четыре раза сыграла вничью. «Марсель» не выигрывает уже в течение трёх встреч кряду (два поражения и одна ничья).

«Марсель» занимает пятое место в турнирной таблице Лиги 1, в активе команды Руди Гарсии 48 очков. «Бордо» (38) находится на 11-м месте.

Франция - Лига 1. 31-й тур
05 апреля 2019, пятница. 21:45 МСК
Бордо
Бордо
2 : 0
Марсель
Марсель
1:0 – Камано – 27 (пен), 2:0 – де Превиль – 71
Удаления: Пабло, 82 – нет
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