«Ливерпуль» обыграл «Саутгемптон» и вышел на первое место в АПЛ

В матче 33-го тура чемпионата Англии «Саутгемптон» уступил «Ливерпулю» со счётом 1:3. Встреча состоялась в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри». Обслуживал матч арбитр Пол Тирни.

Счёт был открыт на 9-й минуте. Автором гола стал форвард «святых» Шейн Лонг, которому ассистировал Пьер-Эмиль Хёйбьерг. На 36-й минуте равновесие восстановил Наби Кейта. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Трент Александер-Арнольд. На 80-й минуте «Ливерпуль» вывел вперёд Мохамед Салах с паса Джордана Хендерсона. Точку в матче поставил Хендерсон с передачи Роберто Фирмино.

«Ливерпуль», набрав 82 очка, вышел на первое место в турнирной таблице английского национального чемпионата. «Саутгемптон» (33) остался на 16-м месте.

В следующем туре «Ливерпуль» на своём поле сыграет с «Челси». Матч состоится 14 апреля.