Азар близок к переходу в «Реал»

Мадридский «Реал» в ближайшее время может согласовать трансфер бельгийского нападающего лондонского «Челси» Эдена Азара. Об этом сообщает Marca.

По данным источника, клубы близки к достижению договорённости. Азар собирается прилететь в Мадрид, чтобы познакомиться с городом, а также подыскать себе жильё.

«Реал» хотел купить Азара ещё год назад, но тогда английский клуб потребовал за него € 200 млн, что не устроило испанцев.

28-летний Азар перешёл в «Челси» летом 2012 года из «Лилля». Сумма трансфера составила € 35 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 31 матче английского национального чемпионата, в которых забил 14 голов (четыре — с пенальти), а также отметился 12 результативными передачами.