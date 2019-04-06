Хендерсон: «Ливерпуль» должен побеждать в каждом матче

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон дал комментарий после победы со счётом 3:1 в выездном матче 33-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном». 28-летний футболист стал автором третьего гола мерсисайдцев, отличившись на 86-й минуте.

«Это была большая игра. Сейчас все матчи имеют большое значение. Мы должны побеждать в каждой встрече.

В первом тайме наша команда показала характер. После перерыва мы здорово играли и сумели добиться хорошего результата.

В этом сезоне я не очень часто действовал настолько близко к воротам, обычно играю более глубоко. Тренер чувствовал, что я смогу проявить себя в финальной трети поля», — приводит слова Хендерсона BBC.

«Ливерпуль», набрав 82 очка, возглавляет турнирную таблицу АПЛ. «Манчестер Сити» (80) занимает второе место, при этом у «горожан» есть одна встреча в запасе.