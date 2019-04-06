Полузащитник Хорен Байрамян признан лучшим игроком «Рубина» в марте, сообщает пресс-служба команды.

В голосовании болельщиков «Рубина» 27-летний хавбек набрал 47,1% голосов, опередив форварда Артура Сагитова (38,2%) и голкипера Ивана Коновалова (14,7%).

В нынешнем сезоне Байрамян принял участие в 18-ти матчах Российской Премьер-Лиги, забил два мяча и отметился одной результативной передачей. «Рубин» летом арендовал футболиста у «Ростова».

По итогам 21-го тура чемпионата «Рубин» набрал 29 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице. В следующем туре казанская команда завтра, 7 апреля, примет в родных стенах тульский «Арсенал». Начало встречи — 16:30 мск.

Посмотреть фотографию можно в «твиттере» «Рубина».