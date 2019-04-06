Мамаев перешёл из двухместной камеры в 12-местную, чтобы играть в футбол

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, пребывающий в СИЗО «Бутырка», стал чаще играть в футбол, рассказал ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

«Все большие камеры, не только ту, в которой сидит Павел Мамаев, по очереди выводят, чтобы они могли поиграть в футбол во дворе. Люди радуются этому. Мамаев даже в ущемление своих прав перешёл из двухместной камеры в 12-местную, чтобы иногда играть в футбол. Видно, что футбол для него много значит», — цитируют Мельникова «РИА Новости».

Фигурантами дела помимо Мамаева являются нападающий «Зенита» Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и друг компании Александр Протасовицкий. Молодые люди пребывают в СИЗО с 11 октября прошлого года.