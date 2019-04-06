Колобков: «Зенит» — не явный фаворит в борьбе за чемпионство

Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что не считает «Зенит» главным претендентом на победу в текущем розыгрыше РПЛ.

«Я бы не сказал, что „Зенит“ — явный фаворит в борьбе за чемпионство, команда не так сильно выделяется на фоне соперников. Тот же ЦСКА провёл неплохой европейский сезон, на наших глазах создалась новая команда», — приводит слова Колобкова ТАСС.

После сыгранного 21-го тура «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России с 44 очками в активе. Ближайшими преследователями команды Сергея Семака являются «Локомотив» и «Краснодар», набравшие по 38 баллов. ЦСКА — 4-й. Подопечные Виктора Гончаренко отстают от сине-бело-голубых на 7 очков. Пятёрку замыкает «Спартак», набрав 36 очков.