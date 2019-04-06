«Анжи» — «Динамо»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 14:00

Сегодня, 6 апреля, на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске состоится матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Анжи» — «Динамо». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



Стоимость видеотрансляции — 75 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Анжи» — «Динамо» на «Чемпионате»



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым. Ассистентами главного судьи станут Валерий Данченко и Андрей Глот. В роли резервного рефери выступит Сергей Лапочкин.



«Анжи» набрал 18 очков в 21 матче и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-Лиги. Московское «Динамо» (23) — на 12-м месте.