«Краснодар» — «Крылья Советов»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 16:30

Сегодня, 6 апреля, на стадионе ФК «Краснодар» состоится матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Крылья Советов». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



Стоимость видеотрансляции — 75 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Краснодар» — «Крылья Советов» на «Чемпионате»



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Еськовым. Ассистентами главного судьи станут Тихон Калугин и Антон Кобзев. В роли резервного рефери выступит Лаша Верулидзе.



«Краснодар» набрал 38 очков в 21 матче и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Крылья Советов» (24) — на 11-м месте.