Куртуа будет первым вратарём «Реала» в следующем сезоне, Лунин — вторым

В «Реале» определились с вратарским вопросом на следующий сезон, сообщает Marca.

По информации издания, Тибо Куртуа станет первым номером команды. Место его дублёра займёт украинец Андрей Лунин, который текущий сезон проводит в аренде в «Леганесе». Кейлору Навасу, учитывая его заслуги перед клубом, будет предоставлен выбор — покинуть команду или согласиться на роль третьего вратаря.

В целом на «Сантьяго Бернабеу» не слишком довольны выступлениями Куртуа в текущем сезоне. Однако в «Королевском клубе» готовы списать не самые удачные выступления бельгийца на провальный сезон для всей команды.

Куртуа и Лунин перешли в «Реал» летом прошлого года. Трансфер первого из «Челси» обошёлся «сливочным» в € 35 млн, второй был приобретён у «Зари» за € 8,5 млн.