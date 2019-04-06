14-летний сын Роналдиньо подписал контракт с «Крузейро»

Жоао Мендес, сын бывшего игрока сборной Бразилии Роналдиньо, подписал контракт с «Крузейро».



Соглашение 14-летнего игрока с клубом рассчитано на шесть лет. Сообщается, что Мендес будет выступать в составе юношеских команд «Крузейро». Отмечается, что Мендес успешно прошёл просмотр в клубе, не сообщив при этом, что является сыном обладателя «Золотого мяча» 2005 года.



«Игрок обладает интересными характеристиками. Уверен, в ближайшее время мы интегрируем его в нашу профессиональную команду», — приводит слова директора молодёжных команд «Крузейро» Амарилдо Рибейро Mundo Deportivo.



Напомним, 39-летний Роналдиньо завершил футбольную карьеру в январе 2018 года. Он выступал за такие известные клубы, как «ПСЖ», «Барселона» и «Милан». В 2002-м Роналдиньо в составе сборной Бразилии стал чемпионом мира.