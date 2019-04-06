Игрокам «Спартака» на тренировках начисляют баллы, аутсайдеры оплачивают ужин

С приходом на должность главного тренера Олега Кононова в тренировочном процессе «Спартака» произошли существенные изменения, сообщает «Спорт Бизнес Online».

Главным новшеством стало начисление баллов футболистам за каждое игровое упражнение во время тренировочных занятий. Они накапливаются в течение каждого месяца, после чего подводятся итоги в команде. Игроки с наименьшим рейтингом вынуждены оплачивать ужин для всей команды. Таким образом 53-летний специалист поднял уровень состязательности на тренировках.

Также новшеством стало проведение командных ужинов после домашних матчей. Во время таких мероприятий главный тренер команды даёт краткую оценку состоявшейся игре, оценивает её положительные и негативные моменты. Кроме того, вошло в традицию проведение командных обедов на клубной базе. На них разрешено присутствовать семьям футболистов.