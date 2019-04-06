«Спартак» — ЦСКА: прямая видеотрансляция матча начнётся в 19:00

Сегодня, 6 апреля, на стадионе «Открытие Арена» в Москве состоится матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — ЦСКА. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



Стоимость видеотрансляции — 75 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Спартак» — ЦСКА на «Чемпионате»



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым. Ассистентами главного судьи станут Дмитрий Мосякин и Дмитрий Сафьян. В роли резервного рефери выступит Алексей Сухой.



«Спартак» набрал 36 очков в 21 матче и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. ЦСКА (37) — на 4-м месте.