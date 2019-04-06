«Крылья Советов» разгромили «Краснодар» в матче молодёжного первенства

В матче 22-го тура молодёжного первенства России «Краснодар» принимал самарские «Крылья Советов». Встреча состоялась на стадионе академии ФК «Краснодар» и завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.



На 48-й минуте счёт открыл нападающий «Крыльев Советов» Егор Голенков. Через 3 минуты форвард самарской команды оформил дубль. Автором третьего гола стал защитник «Крыльев Советов» Никита Котин, забивший на 55-й минуте. На 83-й минуте главный арбитр встречи показал красную карточку хавбеку самарцев Даниле Смирнову, после чего игрок был вынужден покинуть поле. В концовке встречи, на 89-й минуте, четвёртый мяч в ворота «Краснодара» отправил форвард Ваня Вучичевич.

Самарские «Крылья Советов» набрали 33 очка и поднялись на 8-е место в турнирной таблице молодёжного первенства России. «Краснодар» (42) — на 2-м месте. Лидером соревнования на данный момент является московский ЦСКА, набравший 55 очков в 22 матчах.