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«Крылья Советов» разгромили «Краснодар» в матче молодёжного первенства

«Крылья Советов» разгромили «Краснодар» в матче молодёжного первенства
Футбол / РПЛ

В матче 22-го тура молодёжного первенства России «Краснодар» принимал самарские «Крылья Советов». Встреча состоялась на стадионе академии ФК «Краснодар» и завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.

На 48-й минуте счёт открыл нападающий «Крыльев Советов» Егор Голенков. Через 3 минуты форвард самарской команды оформил дубль. Автором третьего гола стал защитник «Крыльев Советов» Никита Котин, забивший на 55-й минуте. На 83-й минуте главный арбитр встречи показал красную карточку хавбеку самарцев Даниле Смирнову, после чего игрок был вынужден покинуть поле. В концовке встречи, на 89-й минуте, четвёртый мяч в ворота «Краснодара» отправил форвард Ваня Вучичевич.

Самарские «Крылья Советов» набрали 33 очка и поднялись на 8-е место в турнирной таблице молодёжного первенства России. «Краснодар» (42) — на 2-м месте. Лидером соревнования на данный момент является московский ЦСКА, набравший 55 очков в 22 матчах.

Россия - Молодёжное первенство. 22-й тур
06 апреля 2019, суббота. 11:30 МСК
Краснодар-мол.
Краснодар
0 : 4
Крылья Советов-мол.
Самара
0:1 – Голенков – 48, 0:2 – Голенков – 51, 0:3 – Котин – 55, 0:4 – Вучичевич – 89
Удаления: нет – Смирнов, 83
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