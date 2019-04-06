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Иньеста выразил желание вернуться в «Барселону»

Иньеста выразил желание вернуться в «Барселону»
Футбол / Испания

Полузащитник «Виссел Кобе» Андрес Иньеста заявил о желании вернуться в «Барселону».

«Если бы всё зависело от меня, я бы вернулся. Но мы не знаем, что нас ждёт в будущем. Строить долгосрочные планы на будущее очень сложно. Мне бы хотелось иметь возможность вернуться в роли, которая будет мне подходить. Таким образом, я мог бы поделиться опытом, накопленным за долгие годы», — приводит слова 34-летнего хавбека Club del Deportista.

Иньеста является воспитанником «Барселоны». В первой команде каталонского клуба он провёл 16 лет. За это время сыграл за сине-гранатовых 674 матча и забил 57 мячей. С клубом он выиграл 32 трофея. В «Виссел Кобе» он перешёл летом прошлого года на правах свободного агента.

Месси обошёл Иньесту по количеству матчей за «Барселону» и уступает лишь Хави
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