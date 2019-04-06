Ковач: когда был капитаном «Спартака», перед дерби просил ребят драться на поле

Бывший игрок московского «Спартака» Радослав Ковач в преддверии матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА поделился воспоминаниями об игре в составе красно-белых.



«Когда играл в «Спартаке», у нас было много лидеров — Аленичев, Титов, Иранек, потом я. Всегда говорили в раздевалке: «Давай, давай, пойдём, поехали!». У нас была очень хорошая команда, мы делали всё для победы. В раздевалке ребят на дерби много настраивал Титов. Последние годы капитаном был я, и я просил ребят драться на поле и делать всё на сто процентов. На таких матчах дополнительный настрой был не особо нужен, ведь всегда был полный стадион, много болельщиков. В «Лужниках» всегда было 70 тысяч фанатов, и 50 из них – спартаковцы. Это лучшие болельщики в России, всё было просто фантастически. Отлично помню их голос, они очень сильно нам помогали», — сказал Ковач в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Ковач: в дерби «Спартак» — ЦСКА раньше было больше страсти, сейчас всё иначе