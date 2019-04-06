Плетикоса — перед дерби с ЦСКА: вперёд, «Спартак»

Бывший голкипер «Спартака» Стипе Плетикоса поддержал красно-белых перед столичным дерби с ЦСКА в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги.

В «сториз» «Инстаграма» хорват выложил своё фото времён выступлений за команду со словами: «Вперёд, „Спартак“!".

Сторис «Инстаграма» Стипе Плетикосы

Фото доступно в «сториз» "инстаграма" Стипе Плетикосы.

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится сегодня, 6 апреля, на «Открытие Арене». Начало встречи запланировано на 19:00 мск. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым. Его ассистентами будут Дмитрий Мосякин и Дмитрий Софьян. Роль резервного судьи исполнит Алексей Сухой.

Перед отчётным матчем «Спартак» занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ с 36 очками в активе. ЦСКА набрал на 1 балл больше (4-е место).