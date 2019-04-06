Промес — «Спартаку»: удачи, моя любовь

Полузащитник «Севильи» Квинси Промес, ранее выступавший в составе «Спартака», пожелал удачи красно-белым в преддверии матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА. Встреча состоится сегодня, 6 апреля, на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.



«Удачи, моя любовь», — написал Промес на странице в «Инстаграме».

Фото: «Инстаграм» Квинси Промеса

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год. С красно-белыми он завоевал титул чемпиона России в сезоне-2016/17, после чего команда одержала победу в матче за Суперкубок страны с «Локомотивом».

Московский «Спартак» набрал 36 очков в 21 матче и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. ЦСКА (37) — на 4-м месте в таблице чемпионата России.